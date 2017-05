Des raisons de croire encore en Macky Sall

Voilà exactement cinq ans que le président Macky Sall a été porté au pinacle. Aujourd’hui que la chambre parlementaire s’apprête à se renouveler, il me semble pertinent de regarder dans le rétroviseur pour se faire une idée du chemin parcouru.



Si l’on s’accorde à dire que la politique est l’art de servir sa cité, alors sommes-nous tentés de se demander est ce que nos politiciens, à travers leurs actions quotidiennes, ont le même entendement de ce service ?

Le désamour et le grand fossé notés entre la population et cette élite suffit pour répondre sans équivoque, à cette interrogation, par la négative.

Le président Macky SALL, conscient de ce fait s’est engagé à restaurer cette image écornée de la classe politique.

Il s’y est pris de la plus efficace des manières, sans tambours mais par l’action. Raison de sa volonté de marquer son passage à ce poste de chef de l’état.



Très tôt il a décliné un programme phare à la mesure de son souhait de faire émerger le Sénégal, traduit dans le PSE.

La constante est que depuis 2012, le président a initié, réalisé et engagé. Il n’existe pas un secteur secteur ou domaine ayant échappé au PSE. Et les statistiques le démontrent à suffisance.

Quelques-uns des actes posés par le premier président né après les indépendances :



Dans le social :



Ayant pris le pouvoir dans un contexte où le climat social était des plus tendu, MACKY SALL n’a pas tardé pour montrer qu’il comptait rester très proche de cette couche très défavorisée et qui a joué un grand rôle dans son accession au pouvoir. Et le social fut sa première priorité.

C’est ainsi que le prix des loyers et des denrées alimentaires furent ciblées et s’en suit une baisse des prix. Ceci pour soulager cette frange mise sous l’étreinte par la cherté de la vie.



Une baisse des impôts sur les salaires des travailleurs du public comme du privé vient donner plus de portée à sa volonté de « libérer » définitivement cette classe sociale surtout que dans le domaine de l’habitat il finit de tordre le bras à ces lobbys de propriétaires de maisons de procéder à une baisse des prix de location qui étaient devenus à la limite très asphyxiants que le manger.



Le 2 Octobre est votée la loi d’orientation sociale en faveur des personnes handicapées pour la carte d’égalité des chances qui donne à leurs détenteurs des droits et avantages d’accès aux soins de santé, de réadaptation, d’aide technique, financière, d’éducation, de formation, d’emploi, de transport etc…

Dans le domaine de l’emploi, des choses et beaucoup de choses ont été faites.



Plus de 8 000 fonctionnaires ont été recrutés durant cette période et les services des inspections régionales de travail et de sécurité sociales nous informes que de 2012à 2014 qu’ils ont validé exactement 135629 nouveaux contrats de travail ainsi répartis : en 2012 37 114 ; 2013 44695 et 53820 en 2014 sans commentaires ceux attendus avec le lancement des domaines agricoles communautaires.

Pour le même objectif, une ligne de crédit de 10 milliards de FCFA de la BAD pour le financement des activités des jeunes et des femmes adossée à un fonds de garantie des investissements prioritaires dotés à concurrence de 5 milliards.

Un autre financement de 17 milliards sera accordé par la BAD toujours pour l’emploi des jeunes.



Cauchemars des sénégalais en 2012, l’électricité et les inondations furent les premiers véritables tests de l’ingéniosité et du président Macky à résoudre les maux du pays.

Ainsi, il finit par impliquer la BAD pour la mise en place immédiate d’un programme financé à hauteur de 70 Millions de dollars pour la facilitation du drainage des eaux dans les quartiers périphériques de Dakar et + de 2800 logements furent construits pour des sinistrés.



Pour s’attaquer efficacement au problème de l’énergie, l’Etat accorde une dotation budgétaire annuelle de 27 milliards au fonds de soutien de l’énergie (FSE) pour soutenir les prix de l’énergie et aujourd’hui beaucoup de réformes ont été initiées à la Sénélec couplées à l’engagement de se mettre à l’ère du mix énergétique avec le lancement de plusieurs centrales solaires et le financement de la centrale de SENDOU

Toutes ces initiatives n’ont pas altéré la volonté du président de booster le pays et ce développement passera sans nul doute par la modernisation des infrastructures. D’où la pertinence des projets et programmes tels que le PUDC, PROMOVILLE, PUMA et TER



Déclinés par le PSE, l’Etat ambitionne de réaliser à l’horizon 2030, 8000km d’autoroutes.

Lancé en 2015, le PUDC, programme d’urgence de développement communautaire, se fixe comme ambition de faire partager les fruits de la croissance et de rectifier les déséquilibres sociaux. Ses résultats sont sans équivoque.

Un linéaire de de675 km de piste est en chantier dans les zones Sud et Nord et déjà un linéaire de 255.24 km est déjà effectif et opérationnel

La réalisation en cours de 238 forages et 161 châteaux d’eau, la réception de 178 forages, 68 châteaux d’eau dont 75 systèmes d’alimentation en eau potable,182 abreuvoir, 1065 bornes fontaines, 150 périmètres maraichers ont fini de modifier la cartographie hydraulique du pays.

Pour le volet Electrification rurale, sur un objectif de 420 villages dont 310 par raccordement au réseau Mt/Bt et 110 par voie solaire, les travaux entamés portent sur 62 villages avec l’implantation de 124km de ligne Bt et de 50 Km de ligne Mt. Concernant l’équipement de transformation agricole, le nombre de matériels produits et certifiés s’élève, à ce jour à 3.093 sur 5 064 prévus. Le montant du financement de la première année du PUDC est estimé à 123.9Milliards de FCFA.

Le TER, véritable révolution technologique répond à une nécessité impérative de désengorger la capitale et ses environs.

Dans le domaine de l’enseignement supérieur, d’importantes décisions ont été prises et a conduit à l’octroi d’une enveloppe de 130milliards pour la construction de la deuxième université et celle de Cheikh Ibrahima NIASS de Kaolack. Les universités de Dakar, Thiés , Fatick, Kaolack et Ziguinchor ont vu la construction de nouveaux bâtiments.

Des espaces numériques ouverts, des centres de recherche et d’essai sont aussi une illustration de l’ambition du président pour ce système de l’enseignement au bord du gouffre à la fin du régne de WADE.



Depuis cinq années, beaucoup de réalisations, de projets ont été notés et sont entrain de justifier qu’aujourd’hui plus que jamais le Sénégal est sur orbite pour une émergence certaine à l’horizon de 2035.

Macky SALL conformément à son souhait de marquer positivement l’histoire du Sénégal est bien en avance sur son chronogramme.

Le vrai peuple vous dit merci



Hamidou NDAO

Responsable politique APR/ Commune de Djiddah Thiaroye KAO .

Membre de la CCR/P