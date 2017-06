Deschamps : "Zidane fait du bon boulot"

Même si leurs fonctions sont complètement différentes, Didier Deschamps a un œil attentif sur le travail qu'effectue Zinedine Zidane au Real Madrid. Le sélectionneur français reconnait que son ancien coéquipier chez les Bleus réalise des débuts impressionnants dans la capitale espagnole.



Ronaldo n'a aucune intention de quitter Madrid



"Il fait du très bon boulot, a avoué Deschamps ce jeudi en conférence de presse quand il a été interrogé à propos de son ex-partenaire. La saison dernière, ils ont été champions d'Europe. Ils sont champions d'Espagne, ça faisait longtemps qu'ils n'étaient plus. Là, il a l'opportunité de gagner la Ligue des champions". Vainqueur de C1 avec un club, un objectif que DD, lui, avait frôlé en 2004 avec Monaco en échouant en finale contre Porto.



Deschamps est bluffé par Zidane l'entraineur, mais aussi par Zidane comme meneur d'un groupe. Une facette qu'il ne lui connaissait pas spécialement. "Il dégage beaucoup de sérénité, de tranquillité. Il a bien géré son groupe, a-t-il déclaré. Il a atteint son premier objectif et va tenter d'atteindre le deuxième. C'est le match le plus important pour eux, le dernier de la saison".



source:fr.yahoo