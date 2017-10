Deschamps prêt à relancer Benzema ?

C’est inéluctable, le débat va revenir sur le tapis. Si Karim Benzema était blessé lors du précédent rassemblement de l’équipe de France, il a repris la compétition avec le Real Madrid il y a 10 jours. Il est donc "disponible" pour les deux rencontres amicales de novembre (les 10 et 14) contre le pays de Galles et l’Allemagne, à sept mois de la Coupe du monde 2018. Didier Deschamps donnera sa prochaine liste dans une semaine (jeudi 2) et "la porte n’est pas définitivement fermée" pour "KB9", à en croire Le Parisien.



Le sélectionneur tricolore suivrait avec attention les performances du Merengue et serait prêt à lui pardonner cette fameuse déclaration qui avait fait tant de bruit ("Deschamps a cédé à une partie raciste de la France"). Ainsi, du côté de la FFF, certains pensent que la blessure d’un des attaquants du groupe (Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Kylian Mbappé et Alexandre Lacazette) pourrait pousser "La Dèche" à étudier de nouveau le cas de Karim Benzema… Pour rappel, ce dernier est à nouveau sélectionnable depuis un an et la levée de son contrôle judiciaire dans l'affaire de la sextape.



Sportivement, le retour du natif de Lyon, l’un des meilleurs attaquants du monde depuis des années, peut se justifier. Même si les Bleus sont parvenus à se qualifier pour le Mondial début octobre, les dernières prestations n’ont pas été bonnes contre des équipes modestes comme le Luxembourg, la Bulgarie et la Biélorussie. Didier Deschamps a toujours voulu préserver la cohésion de son groupe et c'est officiellement pour cette raison qu'il ne veut pas réintégrer Karim Benzema. Mais son équipe ne serait-elle pas meilleure avec un renfort ?