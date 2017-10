Désencombrement de la voie publique : Une vaste opération organisée par le sous-préfet de Dakar-plateau

Une vaste opération de désencombrement est organisée hhier par le sous-préfet de Dakar-plateau. Le lycée Kennedy, Delafosse et les écoles élémentaires Alie Codou Ndoye et Amadou Lamine Diène ont reçu la visite des engins. Des centaines de tonnes d’ordures et épaves de véhicules ont été enlevés sous le regard vigilant des forces de l’ordre et du sous-préfet de Dakar plateau M.Djiby Diallo alias Jack Bower. On a aussi noté la présence du maire Ousmane Ndoye et du commissaire Mbodj de la médina. Selon M.Diallo, cette opération est le début d’un vaste programme qui sera mené dans tout l’arrondissement de Dakar-Plateau.



Ceci permettra de renforcer la sécurité, la mobilité et l’amélioration du cadre de vie des sénégalais. Selon toujours le sous-préfet, l’envahissement des alentours des établissements joue sur la qualité des enseignements et des résultats scolaires. L’occupation anarchique et illégale de la voie publique constitue selon lui un délit et doit être bannie. Il lance ainsi un appel à tous les habitants de la voie publique pour éviter d’être surpris par les Caterpillar.