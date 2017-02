Détention à Dakar du général gambien Bora Colley: Son avocat rue dans les brancards et interpelle Alpha Condé

Rédigé par leral.net le Samedi 4 Février 2017 à 11:10

Le Général gambien Bora Colley arrêté le 25 janvier par les policiers du poste frontalier de contrôle de Mpack ( Ziguinchor) a été transféré à la Dakar où il se trouve en détention.



Dans un communiqué, son avocat Hélène Cissé dénonce une arrestation injustifiée qui ne répond nullement au mandat et aux objectifs confiés aux forces de la Cedeao en Gambie. Selon Me Cissé, le Général Bora Colley a été arrêté et enfermé au camp militaire de Ziguinchor puis transféré à Dakar sans savoir pourquoi. "Ni ses proches qui l'accompagnaient , ni sa famille n'ont pu savoir ce qu'il advenait", souligne l'avocate, qui s'inquiète pour son état de santé.



En effet, d'après elle, le général Bora Colley se rendait en Guinée-Bissau pour rechercher des soins complémentaires suite à la détérioration de son état de santé. Compte tenu de cette situation, note Me Hélène Cissé, " les autorités de la Cedeao, de l'Union africaine et de l'Onu et en particulier celles qui se sont investies dans la recherche d'une solution à la crise post électorale gambienne, notamment le Président Alpha Condé, sont interpellées sur le engagement à protéger les proches de Jammeh. De veiller notamment à ce que les personnes qui ont eu à travailler avec l'ancien président ne fassent l'objet d'aucun harcèlement propice à la diffusion précipitée d'informations non vérifiées, attentatoires à leur image et à leur intégrité morale. En définitive, l'avocat rappelle que toutes les parties prenantes s'étaient engagées à faire respecter les droits, la santé et la dignité de ces personnes et en particulier à veiller à ce que la présomption fondamental et sacrée d'innocence, dans l'espace de libre circulation".

