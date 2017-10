Détention de Khalifa Sall : Jean Paul Dias enfonce Me Abdoulaye Wade, préoccupé par "ses propres intérêts" Comme à son habitude, Jean Paul Dias n’est pas un adepte de la langue de bois. Dans son combat pour la libération du maire de Dakar, en détention provisoire depuis plus de sept mois, le leader du Bloc des Centristes Gaïndé essaye de voir les failles. Parmi elles, le comportement de son ancien mentor, Me Abdoulaye Wade.



Dans un communiqué, son Parti assimile la démission de Wade de l’Assemblée nationale à une « combine » qui aurait coûté au maire de Dakar la possibilité de recouvrer la liberté. « Avocat émérite, le leader du Pds savait pertinemment qu’il aurait eu là, en siégeant à l’Assemblée, l’opportunité d’exiger la présence de son collègue, Khalifa Sall », souligne le communiqué. « Au lieu de quoi, en politicien qu’il est, il a préféré se draper derrière une prétendue démission, pourtant irrecevable car ne pouvant être déposée entre les mains du secrétaire général de l’institution parlementaire », assènent-ils dans les colonnes du journal Le Quotidien.



Pour eux, Me Wade sait ce qu’ikl fait. Car, en boudant l’Assemblée nationale, il rate une occasion d’exiger la libération de Khalifa Sall. En mettant en avant ses propres intérêts, à savoir la « restitution de titres fonciers, la visite domiciliaire, l’élection à l’Assemblée nationale d’un vice-président sur la liste Benno, entre autres ». des accusations qui ne tarderont pas à faire réagir du côté de la VDN ou de Fann-résidence, lieu de résidence de Me Abdoulaye Wade.



Par ailleurs, le Secrétariat national du Bcg a rejeté l’éventualité d’un possible troisième mandat de Macky. A cet effet, il a brocardé le professeur Babacar Guéye, auteur de cette polémique. « Une fois de plus, une initiative hors-sujet d’un soi-disant professeur de droit qui, parce qu’il s’ennuie dans les amphithéâtres, se lance dans une spéculation destinée à attirer l’attention du président de la République », précise le communiqué.

