Détention de Serigne Assane Mbacké à la police de Touba : Les libéraux parlent d'acharnement et...

Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Août 2017 à 08:38 | | 0 commentaire(s)|

Parmi les personnes interpellées par la police de Touba en collaboration avec les éléments de la Division des investigations criminelles dépêchés dans la ville sainte pour faire la lumière sur le saccage des bureaux de vote le jour des législatives du 30 juillet, Serigne Assane Mbacké a été la seule a être retenue en détention.



Le président du Comité électorale Coalition gagnante Wattu Senegaal à Touba est accusé d'avoir tenu des propos incitant à saccager les bureaux de vote.



Les libéraux qui ont dépêché Me Madické Niang pour prendre la défense du marabout-politicien, parlent d'acharnement et de détention arbitraire. Les hommes de l'ancien président Me Abdoulaye Wade affirment que Serigne Assane Mbacké n'était même pas sur les lieux, le jour des échauffourées.



Pour Serigne Cheikh Mbacké Bara Dolli, qui a été arrêté avant d'être relâché, cette arrestation s'explique par le fait que le pouvoir a du mal à digérer sa lourde défaite à Touba, où il a perdu les cinq sièges de députés au profit de la coalition dirigée par Me Wade.



Pressafrik.com

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook