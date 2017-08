Détention drogue, association malfaiteurs… Luc Nicolaï jugé le 19 septembre devant la Cour d’appel de Saint-Louis

Le 19 septembre prochain sera sans doute une date cruciale pour le promoteur de lutte, Luc Nicolaï. Selon nos informations, c’est à cette date qu’il sera jugé devant la Cour d’appel de Saint-Louis pour détention de drogue, association de malfaiteurs et complicité de tentative d’extorsion de fonds.



Des faits qui lui avaient valu plusieurs mois de détention après l’éclatement d’une vaste entreprise criminelle qui visait Bertrand Touly du Lamantin Beach. Si la Cour d’appel de Saint-Louis qui a été saisie par la Cour suprême après avoir arraché le dossier à la Cour d’appel de Dakar confirme le verdict rendu en première instance, le promoteur de lutte risque de retourner en prison.



Pour rappel, la Cour suprême avait estimé que lorsque la Cour d’appel de Dakar rendait sa décision confirmant la condamnation de Luc Nicolaï, elle l’avait faite selon une composition qui n’était pas régulière.



Parce qu’un des juges ayant pris part au débat n’était pas là à la date où l’affaire avait été vidée. C’était le motif essentiel du pourvoi en cassation des conseils du promoteur de lutte. La Cour suprême avait considéré que le motif était pertinent et en a déduit l’annulation et la cassation entière de l’arrêt qui avait été rendu dans l’affaire Luc Nicolaï. En même temps, la Cour suprême avait demandé que l’affaire soit jugée par la Cour d’appel de Saint- Louis.



Cheikh Mbacké Guissé (Libération)