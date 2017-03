Détention du maire de Dakar: Le mouvement « Dolel Khalifa » dénonce une cabale politique

L’élan de solidarité en faveur du maire de Dakar embastillé pour des affaires de détournement, reste toujours vif. A Dagana, le mouvement «Dolel Khalifa » est monté au créneau pour dénoncer une cabale politique contre leur leader Khalifa Sall pour avoir nourri des ambitions politiques.



D’après le représentant du mouvement « Takhawou Khalifa » de Dagana, Vieux Thiané, «Khalifa Sall a été cerné et emprisonné pour la simple raison qu’il est un candidat potentiel contre le régime de Macky Sall. Et il l’a prouvé à travers les tournées qu’il a eues à faire à travers les différentes régions du Sénégal. Ne voulant pas faire face à Khalifa Sall sur le terrain de la scène politique, ils lui ont collé une affaire de mauvaise gestion de la caisse d’avance».



Convaincu de cette ‘’cabale politique’’ qui est derrière l’arrestation de leur leader, Vieux Thiané a laissé entendre : "Khalifa Sall est l’exemple de la transparence et de l’honnêteté."



Regrettant les tirs de grenade lacrymogènes lors de la confrontation de Khalifa Sall avec son Daf, les partisans de Khalifa Sall dans le département de Dagana comptent faire une caravane et des marches pour sensibiliser sur l’injustice politique dont fait montre le gouvernement du président Macky Sall à l'égard de leur leader.



Landing DIEDHIOU, Leral.net