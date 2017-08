Détention et trafic de chanvre indien a Khombole : Un dealer, à bord d’une moto, «trahi» par un ralentisseur de la route Les pandores de la brigade de la commune de Khombole ont déféré au parquet P. Niang pour détention et trafic de chanvre indien. Le mis en cause roulait à bord d’un scooter sur la Nationale 1, lorsqu’il a fait tomber malencontreusement sur la chaussée un colis contenant du chanvre indien.

Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Août 2017 à 10:32 | | 0 commentaire(s)|

Le sieur P. Niang est un trafiquant de chanvre indien malchanceux. Alors qu’il circulait tranquillement à bord de son scooter, sur la Nationale 1 pour aller écouler sa marchandise auprès de sa clientèle, il a violemment heurté par mégarde un ralentisseur (dos d’âne) et s’est vu projeter en avant avec son colis de l’herbe prohibée.



C’était vers les coups de 13 heures. Des enfants arrivent, tombent sur le colis et le ramassent. Ils le transforment en jouet et se livrent à une partie de jeu de cache-cache sur la route.



Un individu débarque, interpelle les gamins et récupère le paquet à l’allure suspecte. Il ouvre le colis, découvre de la drogue à l’intérieur et interroge les marmots. Ces derniers affirment l’avoir ramassé sur la chaussée juste après le passager d’un individu à bord d’un scooter.



Seck garde le paquet par-devers lui, se planque en bordure de la nationale et guette le retour éventuel du conducteur de Jakarta, aux fins de récupérer son bien. Quelques instants plus tard, le scootériste revient sur ses pas, promène le regard dans les parages et commence à retracer son parcours à partir de la chute de son paquet.



Le bonhomme sort du bois, se présente devant lui et l’interpelle sur l’objet de sa présence sur les lieux. Niang fait la sourde oreille et continue de fouiller du regard et en silence le coin, à la recherche d’un objet.



Pressé de questions, il s’emporte, s’emmêle les pinceaux et finit par cracher le morceau. Il écarquille les yeux, affiche une mine déconfite et tente d’arracher le paquet. Aussi, lâche-t-il: «cilaay yëngu» (j’évolue dans ce domaine).



Seck empoigne le présumé trafiquant de chanvre indien qui se rebiffe et prend la fuite. Il a été cependant rattrapé lors d’une folle course-poursuite et conduit à la brigade de gendarmerie de la commune de Khombole.



Interpellé, P. Niang a battu en brèche les accusations de détention et trafic de chanvre indien et soutient avoir été à la recherche de sa paire de lunettes et non d’un paquet ou colis contenant de la drogue (500 grammes).





Les Echos

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook