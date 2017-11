Détenu à la MCC de New York : Cheikh T. Gadio dans la prison qui a accueilli « El Chapo’’ et Bernard Madoff

Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Novembre 2017 à 11:58 | | 0 commentaire(s)|

Selon le système américain de localisation des détenus, l’ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal purge sa détention préventive à la Métropolitain correctionnel center(MCC) de New York, qui a eu à accueillir des célèbres détenus comme l’escroc Bernard Madoff ou ‘’El Chapo ‘’



Libération révèle que Cheikh Tidiane Gadio purge sa détention préventive, en attendant de décrocher une assignation a résidence à la Métropolitain correctional center(MCC) de New York. Ce sous le numéro d’écrou 761100-054.



Cette prison fédérale, située au cœur de Manhattan, accueille des détenus qui ont leurs dossiers pendants devant le district sud de New York, comme c’est le cas pour l’ancien chef de la diplomatie sénégalaise. Mais aussi des condamnes purgeant de courtes peines.



Pour autant, la prison est aussi surnommée’ ’Le Guantanamo de New York’ ’puisqu’elle a un secteur « Isolement », avec des mesures de sécurité draconiennes qui accueillent des détenus juges « sensibles » comme Abu Anas, l’homme qui était à la manœuvre lors des attaques sanglantes qui ont frappé, en Afrique, deux ambassades américaines en 1998.



Cette maison d’arrêt a accueilli des gens très célèbres dont la fameux Joaquin ‘’El Chapo’ ’Guzman, le trafiquant de drogue, qui était détenu après son extradition du Mexique. C’est aussi dans cette même prison que Bernard Madoff, le célèbre escroc qui a ruine des familles grâce à sa technique de la pyramide de Ponzi, a passé sa détention préventive.











Libération

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook