Détenu en Arabie Saoudite: «Menace grave sur l’état de santé de Alcaly Cissé», (avocat)

"Acaly Cissé est très malade", alerte son avocat, Me Tine qui indique qu’il souffre «d’une pathologie lourde». Une situation qui, dit-il, est «incompatible avec une quelconque détention».



Après avoir «passé dix-neuf (19) mois au Maroc sans soins», son client «n’a pas plus accédé aux soins qui (lui) sont nécessaires, depuis (son) arrivée en Arabie Saoudite», dénonce la robe noire.



L’ancien député est poursuivi pour escroquerie sur plus de 2,5 milliards de francs CFA. Relaxé par la justice sénégalaise, Alcaly Cissé a été extradé du Maroc vers l’Arabie Saoudite, en 2014.



Face à la presse, son avocat soutient ce dossier qui dure «depuis cinq (5) ans maintenant» est «la succession d’une série d’inadmissibilités juridiques et judiciaires».



Le groupe de travail de l’ONU sur la détention arbitraire saisi depuis le 25 novembre 2015, le Conseil souligne qu’il s’agit «de défendre l’autorité des décisions judiciaires sénégalaises» parce qu’Alcaly Cissé «blanchi et innocenté par la Cour d’Appel, il ne peut plus être valablement maintenu».



Dans ce cas précis, «on est dans l’hypothèse où le droit international considère qu’une détention est arbitraire du moment où les motifs qui le maintiennent en prison sont des motifs pour lesquels, il a été blanchis et innocentés par la cour d’appel sénégalaise, il ne peut plus être valablement maintenu».