Détermination : Les grévistes, soutiens de Khalifa Sall refusent la médiation des imams et des prêtres Les 15 jeunes partisans de Khalifa Ababacar Sall poursuivent leur grève de la faim. Malgré de nombreuses volontés qui sont intervenues pour les convaincre à suspendre leur diète, ils sont restés sur leur position.

Ces grévistes se disent déterminés à aller jusqu’au bout dans leur combat pour la libération du maire de Dakar, emprisonné depuis six mois pour de présumées malversations financières, dans le cadre de la gestion de la caisse d’avance.



« Malgré les médiations, les émissaires nous restons déterminés à réclamer la libération de Khalifa Sall. Ce n’est pas par respect à ces gens. Mais, nous sommes plus que jamais déterminés à poursuivre notre mot d’ordre. Des maires de Mankoo, des responsables des imams, des prêtres nous ont tous demandés d’arrêter mais nous allons poursuivre notre mot d’ordre… », a assuré Léopold Mbaye du collectif « mille jeunes pour la libération de Khalifa Sall».



