Déthé Fall, Rewmi : "Ceux qui disent que nous ne soutenons pas suffisamment Khalifa Sall, ont tout faux"

Déthié Fall, vice-président de Rewmi s’insurge contre les allégations selon lesquelles, le Rewmi et certains partis alliés de Manko Taxawu Senegaal ne soutiennent pas suffisamment Khalifa Sall. Selon le lieutenant d’Idrissa Seck, ceux qui véhiculent ces informations, ont totalement faux et cherchent à diviser leur coalition. Il s’exprimait hier, devant la presse, en marge de la plénière sur l’adoption des Commissions de l’Assemblée nationale. Déthié Fall a aussi regretté le mode de « partage » qui donne à la mouvance présidentielle la part belle. «Ils sont en train de se prévaloir d’une majorité qui ne reflète pas l’image des Sénégalais. En plus, ils sont train de de faire main basse sur les pouvoirs de l’Assemblée nationale et être, comme ils ont l’habitude de le faire, sous les ordres du président Macky Sall…. »

