Dethie Fall, "Manko Taxawu Senegaal" : "C’est une mascarade et exigeons le respect du Code électoral"

Dethie Fall, mandataire de "Mankoo Taxawu Senegaal" s’insurge contre une éventuelle modification l’article L.78 du code électoral, permettant à l’électeur de ne prendre que 5 bulletins avant de passer à l’isoloir.



"Il faut regretter cet amateurisme, cette cécité politico-intellectuelle et ce manque de professionnalisme du régime actuel qui nous ont conduit à cette situation. Le président de la République, Macky Sall ne cesse de décevoir. Et aujourd’hui, après plusieurs années de démocratie, nous voilà dans un système électoral au rabais", regrette le vice-président du Rewmi.



Il s’exprimait devant les journalistes après avoir boycotté la rencontre qui réussissait les mandataires des listes et le Commission électorale autonome. "Nous sommes contre cette mascarade, car on ne peut pas concevoir, à 30 jours du scrutin, que la loi électorale soit modifiée, en son article L.78. Il ne faut pas que les populations soient victimes des erreurs qu’ils ont commises, du fait de leur incompétence. Ils n’ont qu’à prendre toutes les dispositions pour que le vote se passe dans la transparence", a dit Déthié Fall.



Qui soupçonne la Commission dirigée par Doudou Ndir de manquer de neutralité. "La Cena ne doit pas recevoir ni d’ordre ni d’instruction d’une quelconque autorité. Mais, ce n’est pas le cas. Aujourd’hui, ça position pose problème."

