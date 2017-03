Déthié Fall : « Quand on décide de faire de la politique, on doit ne pas avoir peur de la prison»

Rédigé par leral.net le Dimanche 12 Mars 2017 à 19:17 | | 0 commentaire(s)|

Le parti Rewmi a organisé une journée d’imprégnation en leadership transformationnel des femmes leaders de cette formation politique ce samedi 11 mars 2016 à Dakar. C’est dans le but de mieux les outiller afin de les préparer à accomplir leur mission une fois arrivées au pouvoir. Cet atelier de partage a été présidé par Déthié Fall vice président de Rewmi qui s’est prononcé sur l’actualité concernant le Maire de Dakar.



«Le Président Macky Sall s’est octroyé le droit de donner des permis de liberté». Ainsi s’est exprimé M. Déthié Fall lors de l’atelier de formation des femmes leaders pour les imprégner en leadership transformationnel. Il poursuit en affirmant que le temps de l’action a débuté et que toute l’opposition doit se lever pour sauver la démocratie sénégalaise. Quand on décide de faire de la politique, on doit ne pas avoir peur de la prison. Parlant de la rencontre, il a salué la belle initiative de ces femmes leaders car dit-il il faut se préparer à l’exercice du pouvoir, et non attendre.



Pour sa part l’honorable député Mme Guèye Maguette Mbodji estime que cette rencontre a pour but d’élaborer des stratégies pertinentes pour faire gagner le candidat Idrissa Seck en 2019. Au sortir de cet atelier ces femmes leaders seront bien formées et mieux outillées politiquement et dès à présent tout le monde doit se mettre à la tâche ajoute t-elle.



Mme Mariama Camara Diallo responsable politique du parti à Keur Massar a abordé le problème de la parité parce que l’objectif dit-elle est d’arriver effectivement à 50-50 en 2030 et pour cela il faudra des femmes bien préparées.



Igfm

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook