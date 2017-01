Déthié Fall de « Rewmi » : «Macky Sall a bénéficié de 13 000 milliards de F CFA sans rien faire"

Le vice-président de "Rewmi" n’est pas allé par le dos de la cuillère pour attaquer le chef de l’Etat Macky Sall en l’accusant d’avoir bénéficié de 13 000 milliards en 5 ans sans rien faire.



« Les Sénégalais sont aujourd’hui déçus par ce président de la république qui, depuis qu'il est ici, a bénéficié (et c’est lui qui l’a demandé) de 13 milliards de F CFA en termes de budget. Et il lui suffisait de faire une division simple, pour que chaque ménage se trouve avec 10 million de F CFA. Malgré cette forte somme concentrée entre ces mains, il n’y aucune réalisation significative qui a été faite depuis les 5 ans qui devaient consacrer aujourd’hui la fin de son mandat, s’il respectait son engagement envers le Peuple sénégalais », a- t-il assigné M. Fall qui était accompagné d’une forte délégation de son parti, composé de Yankhoba Diattara et de Thierno Bocoum.



Poursuivant son violent réquisitoire contre le président Macky Sall il souligne que « au niveau du chômage, le taux ne cesse d’augmenter ».



Selon toujours lui, « on assiste à des séries de grèves dont celle des médecins la semaine dernière. Le système éducatif est agonisant. Les retraités de l’Ipres ont récemment marché pour dénoncer leurs conditions de rémunération. Et en termes de non-respect de ses engagements, ce discours devait être le dernier discours à la nation de son quinquennat » a- t-il martelé le lieutenant d’Idrissa Seck.



Source Vox Populi