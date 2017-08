Dethié Fall, plénipotentiaire de Mankoo Taxawu Senegaal:« Malgré cette fraude massive, le Président Macky Sall est minoritaire

« Le premier enseignement à tirer de ces résultats, c’est que le président de la République n’est plus majoritaire dans ce pays parce qu’il a 49,48% des suffrages pour quelqu’un, qui en 2012, a été plébiscité avec un score de 65%.



Donc malgré cette machine de fraude qui a été fabriquée depuis plus d’un an, malgré tout ce refus à certains citoyens de procéder à leur vote avec certains qui sont venus dans les lieux et qu’on leur dise que leurs noms ne figurent pas sur les listes, des Sénégalais qui ont qui ont eu à voter et n’étant pas des ayants-droit avec des ordres de mission à Dakar et Thiès et à Guédiawaye, malgré cette fraude massive, le président de la République est minoritaire.



L’autre enseignement, c’est un peu l’incohérence du mode de scrutin. Quelqu’un qui a 49,48% qui doit se retrouver avec 125 députés sur 165. C’est pourquoi depuis lors, l’opposition a toujours alerté sur l’incohérence de ce mode de scrutin.



Nous avons demandé au président de la Commission de recensement des votes d’annuler tous les bureaux de Dakar, où il a noté beaucoup de personnalités qui ont eu s’exprimer avec des ordres de mission sans que ces ordres de mission ne soient annexés sur les procès-verbaux de ces bureaux de vote là.



Normalement, d’après ce que dit la loi, ça devrait être une annulation pure et simple. Mais, le camp d’en face a refusé cela, tout en sachant que ça allait leur désavantager et qu’il allait perdre le département et les 7 sièges allaient revenir à la coalition Mankoo Taxawu Senegaal pour qui les dakarois ont voté ».



Liberation