Déthié Fall, vice-président de Rewmi décerne à Macky Sall le ‘’prix Nobel des promesses non tenues et des rêves brisés’’

Le président de la République a eu droit ce week-end a une distinction et pas des plus glorieuses de la part des partisans de Idrissa Seck. En tournée dans le département de Fatick vendredi et samedi dernières dans le but de remobiliser les troupes, Déthié Fall a affiché une grande désolation après avoir constaté que certains villages du département de Fatick ne sont pas toujours électrifiés.



« Nous avons été surpris quand nous nous somme rendus dans la commune de Diarrère de constater que sur les vingt-trois villages que compte la commune, les vingt ne sont pas électrifiés », a indiqué M. Fall, qui estime que le président Macky a négligé les Sénégalais du monde rural puisque dans certains villages, les femmes sont obligées de parcourir des dizaines de kilomètres pour trouver des moulins à mil. Ce qui, peste-t-il, relève d’une mauvaise politique sociale. « Car on ne peut pas concevoir dans le Sénégal d’aujourd’hui, que l’on soit toujours confronté à des problèmes d’électrification ou de femmes se déplaçant de village en village pour moudre le mil ».



Énumérant la longue liste des maux qui étouffent le Sine, Déthié Fall affirme : « à Diacko et à Fayil également, les populations sont dans d’inquiétantes conditions ». c’est pourquoi, dit-il, « Macky Sall mérite aujourd’hui qu’on lui décerne à partir de Fatick, le prix nobel des promesses non tenues et de rêves brisés. Par conséquent, il faut qu’il parte ». Pour le moment, il pense qu’une cohabitation à l’assemblée nationale suffit en attendant la présidentielle de 2019.



« C’est ce qui a motivé notre présence à Fatick où nous avons rencontré des militants mobilisés et engagés. Nous les avons écoutés et leur avons expliqué l’urgence d’avoir une majorité à l’assemblée nationale. Et nous sommes sûrs que la cohabitation à l’assemblée nationale sera réelle ». Pour les élections du 30 juillet prochain, indique-t-il, Rewmi va présenter une liste départementale à Fatick.

