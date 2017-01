Déthié Faye : « Le ministre de l’intérieur a volé le consensus du code électoral en créant par lui-même un quatrième pôle »

Selon Déthié Faye des non aligné ayant boudé la réunion d’installation du Comité de suivi de la refonte du fichier électoral, le ministre de l’intérieur a sorti du tiroir un quatrième pole créé par lui-même en l’appelant le pole des indépendants alors que le code électoral stipule : est indépendant, celui qui n’a jamais milité dans aucun parti politique ou qui a cessé toute activité politique depuis au moins un an. Invitant le président Macky Sall à prendre en main cette question, Déthié Faye accuse le ministre de l’intérieur d’être dans une tentative de fuite en avant pour saper le consensus qui sied à un processus électoral libre et transparent par ce qu’il a violé le consensus du code électoral.



