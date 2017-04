Détournement et blanchiment de capitaux à la Bsic : un ex-agent de la Rts et son fils dans la nasse

C’est une rocambolesque affaire de détournement de fonds et blanchiment de capitaux à la Bsic risquant de faire des émules qui a été éventrée, récemment, par les éléments de la Division des investigations criminelles (Dic).

Selon Libération de ce vendredi, aux relents d’une mafia économique, ce scandale financier, qui ne dit pas son nom, implique plusieurs personnes dont un ex-agent de la Radio télévision sénégalaise (Rts). Et certains membres de la bande ont investi l’argent détourné dans des activités économiques “visibles” pour le blanchiment.

En effet, Dénise Théodora…et son fils Papa Ndiack Prospère Diallo sont pris la main dans le sac. Par contre, si le rejeton a reconnu sans ambages les faits à lui reprochés (pour avoir reçu dans le compte de sa mère la somme de 50 .934 700 Fcfa), la maman qui fait dans le clair-obscur, a indiqué aux enquêteurs qu’elle n’est pas en mesure de dire, avec exactitude, l’origine frauduleuse des fonds incriminés.

De la genèse de cette affaire, il ressort que François Boun Dione, agent-compense de son état, a été recruté, le 1er décembre 2012, par la Bsic. Avec comme missions, des activités de compense, consistant à des paiements entre Banques supervisées par la Banque Centrale via un système informatique appelé Sica.

Mais au lieu de la charge qui lui est dévolue, François Boun Dione a trouvé un moyen singulier à lui, pour se faire pleines les poches. Et pour cause, en lieu et place d’ordre de virement, frauduleusement, il transférait l’argent dans le compte de Papa Ndiack Prospère Diallo, fils de l’ex-agent de la Rts.

Son forfait accompli après des années, il trouve le malin plaisir de démissionner de la Bsic, sans éveiller des soupçons. Mais comme tout finit par se savoir sur terre, l’affaire est éventrée.

Lors de fête de Pâques, après des investigations rondement menées pour lui mettre le grappin dessus, il finira par tomber au domicile de ses parents, après avoir changé sa carte Sim pour éviter tout traçage des conversations.



