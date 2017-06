Deux Législatures sans un seul député: Aj/Pads version Landing Savané exprime ses frustrations

Leur compagnonnage avec le président Macky Sall est loin de porter des fruits mûrs et comestibles. Et ce sont les militants et responsables même du parti qui le disent, frustrés de ne voir aucun parmi eux, être investi sur les listes de la coalition Benno Bokk Yaakaar dont leur parti est pourtant membre.



Ces camarades de Landing Savané ont saisi l’occasion de la dernière réunion de leur Secrétariat exécutif, pour poser ce constat qui est loin de les agréer. «Cette situation inédite et inique a débuté à l’avènement de Benno Bokk Yakaar, coalition à laquelle le parti a volontairement et démocratiquement adhéré dès 2012», indiquent-ils.



Poursuivant, les membres d’AJ/PADS-authentique disent comprendre «l’intelligence collective et militante des camarades des fédérations départementales qui ont exprimé leurs frustrations, leur indignation voire leur colère en raison de la non prise en compte du parti dans le choix des candidats à la députation».



Car, ajoutent-ils, «cette colère est d’autant plus compréhensible que ce sera la deuxième législature qui se déroulera sans la présence à l’Assemblée nationale d’un seul député issu de notre formation politique».



Les camarades de l’ancien ministre et ami intime de Mamadou DIOP Decroix soutiennent que leur parti n’entend pas laisser cette colère prendre des proportions sans réagir. C’est pourquoi, ils indiquent que leur leader a prévu de faire une tournée nationale pour sensibiliser et expliquer les enjeux de la situation aux nombreux frustrés.



Peut-être que Macky SALL va mettre la main à la poche. A défaut de les investir sur la liste de Benno, il pourrait quand même aider Landing SAVANE à faire cette tournée.



Walf Quotidien