"Deux ans" pour construire le mur à la frontière mexicaine

"Le mur sera construit d'abord là où c'est nécessaire, puis complété tout au long. C'est comme cela que je le vois", a déclaré sur Fox News, le général à la retraite. "J'espère vraiment que cela sera fait dans les deux prochaines années", a-t-il ajouté.



Le nouveau Président américain Donald Trump a signé le 26 janvier, cinq jours après sa prise de fonctions, un décret fixant comme objectif de "sécuriser la frontière sud des Etats-Unis grâce à la construction immédiate d'un mur".



Au prix d'une grave crise diplomatique avec le Mexique, auquel il veut faire payer ce mur, il donnait ainsi une impulsion à la plus emblématique de ses promesses de campagne: la construction d'un mur le long des 3.200 km de frontière avec le Mexique pour endiguer l'immigration illégale. Des barrières sécurisent déjà environ 1.050 km sur la frontière.



Un tel projet coûterait entre 4 et "environ 10 milliards" selon Donald Trump, mais pour les architectes et ingénieurs qui se sont penchés sur la question, la note sera bien plus salée. Le MIT Technology Review a par exemple estimé dans un article que 1.609 km de mur coûteraient entre 27 et 40 milliards de dollars.



Le Figaro