Deux appartements de 120 millions chacun offerts à Barrow

Dans le cadre de sa visite au Sénégal, le Président gambien, Adama Barrow, était hier, jeudi 2 mars, sur le site de Diamniadio. Entre autres activités, il a visité le chantier d’un promoteur immobilier. Il n’a pas fait le déplacement pour rien : le patron du projet lui a offert deux appartements valant 120 millions chacun.



Les cadeaux ont été présentés en présence du Premier ministre, Mahammed Boun AbdallahDionne, et de la Première dame gambienne. Par ce geste, le promoteur confie vouloir contribuer au renforcement des liens entre le Sénégal et son voisin et exprimer sa reconnaissance au chef de l’État de la Gambie, un pays où il a gagné ses premiers marchés.



C’est dire que les relations entre le Sénégal et la Gambie prennent un nouvel élan. D’ailleurs, Adama Barrow et sa délégation ont rallié Dakar à bord de l’avion présidentiel sénégalais. Ils rentreront à Banjul avec le même appareil.



(Source : Libération)