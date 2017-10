Deux combattants de Daesh en prison à Rebeuss

La preuve, dans sa parution du jour, « L’Observateur » renseigne que deux Algériens, présentés comme des combattants de Daesh, sont détenus à Rebeuss. La parution précise qu’ils ont été arrêtés il y a quelques semaines, déférés au Parquet avant d’être placés sous mandat de dépôt au terme de leur garde à vue à la Division des investigations criminelles (DIC).



Ils ont été épinglés au niveau de la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie, à Rosso. A en croire le journal de Médina, les mis en cause sont identifiés sous les noms de B. M. A et B. M. Célibataires, âgés de 25 ans, ils auraient combattu « dans divers théâtres d'opération en Syrie ».

La rédaction de leral.net