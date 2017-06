Deux frères réduisent leur mère et leur soeur en esclavage pendant deux ans, ce qu'ils les forcent à faire, est inimaginable ! Deux frères qui ont gardé leur mère et sœur en esclavage et les ont forcées à se laver dans un petit bassin d’eau ,sont maintenant derrière les barreaux pour plus de deux ans.

Rédigé par leral.net le Jeudi 15 Juin 2017 à 13:22 | | 0 commentaire(s)|

VUES 18994 Deux frères ont gardé leur mère et sœur en esclavage et les ont forcées à se laver dans un petit bassin d’eau sont maintenant derrière les barreaux pour plus de deux ans. Faisal Hussein, 25 ans, et Arbaaz Ahmed, 19 ans, ont dit aux membres de leur famille qu’elles n’avaient pas le droit d’utiliser les robinets de leur propriété de Bradford, dans le West Yorkshire.

Le juge de la Bradford Crown Court dit que les agressions sur leur sœur de 30 ans étaient « presque inimaginables pour tout être humain décent ».

Les frères utilisaient une ceinture avec une boucle de métal, une cuillère de bois et un soulier pendant les agressions soutenues et répétées sur leur sœur.

Leur mère et leur sœur « étaient essentiellement leurs esclaves » et les agressions étaient d’une violence épouvantable.

Les deux jeunes hommes ont admis avoir agressé leur sœur, Ruhee Hussein, le 16 mai dernier. Le duo a aussi admis avoir usé d’un comportement contrôlant sur elle et leur mère, Nasara Hussein, 53 ans, entre le 1er janvier 2016 et le 16 mai 2017.

Le jour de l’agression, Ruhee ne se sentait pas bien, mais a été forcée à nettoyer la salle de bains et n’a pas eu droit à manger un petit déjeuner. Ahmed a entouré une ceinture autour de sa main et a frappé sa sœur avec la boucle.



Il l’a frappée si fort avec une cuillère de bois qu’elle s’est cassée, avant de la frapper avec son propre soulier. Elle a été jetée hors de la maison et une personne du voisinage qui l’a vue en état de détresse a contacté la police.

Selon l’avocat d’Ahmed, l’adolescent a assisté à de tels abus de son père envers des femmes de la famille, ce qui lui a fait considérer ce comportement comme étant acceptable.



Maintenant, il veut tout faire pour réparer ses erreurs et promet de ne pas recommencer. Quant à celui d’Hussein, il dit que le jeune homme a honte et, est désolé de ce qu’il a fait. Hussein sera en détention pendant 32 mois et Ahmed est condamné à la même période, mais dans un établissement pour mineurs.

Les deux sont aussi sous le coup d’une ordonnance restrictive qui leur interdit d’entrer en contact avec leur mère et leur sœur pendant cinq ans.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook