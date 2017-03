Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Deux jeunes filles inter­dites de vol pour avoir porté un legging, les stars réagissent !« Les leggings sont une tenue courante » Rédigé par leral.net le Lundi 27 Mars 2017 à 22:52 | | 0 commentaire(s)| Le Legging­sGate conti­nue. Après s’être attiré les foudres des passa­gers et des twit­tos, c’est au tour des stars de s’en prendre à la compa­gnie United Airlines.

Rappe­lons les faits. Hier, deux jeunes adoles­centes améri­caines se sont vues refu­ser l’em­barque­ment sur le vol inté­rieur Denver-Minnea­po­lis de la compa­gnie aérienne United Airlines. La raison : le port de leggings, tenue vesti­men­taire inap­pro­priée selon la compa­gnie. Le règle­ment de la société comporte en effet une close concer­nant les Pass Passen­gers et le code vesti­men­taire auto­risé dans leurs avions. Le person­nel de bord a alors demandé à ces deux jeunes filles de se chan­ger et de revê­tir des robes sur leur leggings, jugés indé­cents.



Une mesure qui a enflammé les réseaux sociaux et qui n’a pas manqué de faire réagir les stars. L’ac­trice Patri­cia Arquette explique ainsi « les leggings sont une tenue courante pour les filles de 10 ans. Ce sont des enfants. Mettons les choses au clair : les leggings sont des vête­ments inap­pro­priés pour votre compa­gnie ? ». Elle a ainsi pris la tête de la rébel­lion sur Twit­ter et a échangé toute la jour­née avec United Airlines et les twit­tos choqués.



Seth Rogen, acteur et produc­teur, a quant a lui ironisé « Ici, à United Airlines, nous essayons juste de fliquer la tenue vesti­men­taire des filles de nos employés. C’est tout ! Cool, non ? ». Chrissy Teigen, l’épouse de John Legend, en rajoute une couche « J’ai déjà volé à bord de United avec aucun panta­lon, juste un t-shirt en guise de robe. La prochaine fois, je porte­rai unique­ment un jean et une écharpe. »



Très mauvaise pub donc pour United Airlines. Pour clore cette polé­mique, la compa­gnie a d’ailleurs fini par twee­ter : « A nos clients, vos leggings sont les bien­ve­nus. » avant d’ajou­ter un lien vers le règle­ment des fameux « pass passa­gers », statut parti­cu­lier dont jouis­sait les deux jeunes passa­gères. En tant que « proches de membres du person­nel de la compa­gnie, l’image d’Uni­ted Airlines était en fait en jeu. » Beau­coup de bruit pour rien fina­le­ment…





