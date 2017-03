Deux jeunes filles kidnappent une petite de 3 ans dans le Primark et la déposent près de 5 km plus loin

Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Mars 2017 à 16:42 | | 0 commentaire(s)|

Deux jeunes filles de 13 et 14 ans sont poursuivies pour avoir kidnappé une petite fille de 3 ans dans le Primark de Newcaslte, en Angleterre. Leur comportement pose de nombreuses questions aux enquêteurs.



En effet, comme l’affirme le Mirror, les deux jeunes filles ont, après l'avoir kidnappée, déposé la petite fille une heure plus tard, à près de 5 km du magasin Primark où a lieu le rapt.

Les deux jeunes filles ont été arrêtées et seront poursuivies pour enlèvement, mais également pour vol à l’étalage.



