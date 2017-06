Deux korité…deux tabaski … mais bon Dieu….quand est-ce que ca va s’arrêter ?

Il y a à peine plus d’un mois, notre pays le Sénégal, remportait avec brio le 1er et le 3e prix du concours mondial de lecture du Saint Coran . La fierté nationale en bandoulière devant cette prouesse de nos deux jeunes lauréats, tout le monde a bombé le torse pour saluer à sa juste valeur cette performance somme toute remarquable de nos deux jeunes lauréats. AL HAMDOULILAH …



Ces jeunes lauréats ont certes, du mérite mais ils ne sont que l’arbre qui cache la forêt des problèmes existentiels que vit notre pays dans le domaine du religieux musulman, avec ses contradictions, ses déviations « acceptées », ses rivalités feutrées , ses contradictions entretenues et ses incohérences incompréhensibles .



Car, comment comprendre que depuis plus d’une décennie, nous sommes le seul pays au monde à vivre des célébrations décalées d’une même fête majeure de l’Islam pour des considérations …basiques. ? C’est à ne rien y comprendre. Ou est-ce que c’est fait à dessein ? Pour s’affirmer, se positionner, se différencier, se singulariser ?? Allez savoir…



Pour ALLAH WAHIDUN , ET MOHAMED LE SEUL ELU , L’ISLAM RELIGION UNE, LA UMMA UNIE, pourquoi est-il si difficile d’avoir une FETE à l’UNISSON ?



Au Sénégal, chaque année apporte son lot de désolation, de contradictions et de passions autour d’une VERITE UNIQUE . C’est à croire que Nous Sénégalais, on est un peuple spécial. .. Peut –être est ce le cas pour qu’on se permette de donner un spectacle aussi désolant de notre pratique de la religion d’ALLAH …



Les tentatives d’obtenir l’UNISSON à défaut de l’UNIFICATION dans la célébration des fêtes majeures de l’Islam, sont régulièrement vidées de leur substance par des attitudes sectaires, indignes de Musulmans sincères. Il faut se ressaisir pendant qu’il est temps..



Comment voulez vous qu’avec de telles pratiques, les populations et particulièrement les jeunes –relève de demain- puissent aimer La Religion ? Les jeunes lauréats de Malaisie ne sont que des pépites et ils sont très rares à trouver comme les pépites dans un océan de boue tamisée à longueur de jours, de nuits, d’années par les orpailleurs.



Toute la grande masse est INCULTE. Il ne faut pas se voiler la face . La pratique de l’Islam dans notre pays se doit d’être revue au nom de l’exigence de la Vérité , de la vulgarisation, du partage du savoir et du respect des principes édictés par ALLAH SOUBKHANAHOU WA TAALLA…



Sous ce rapport, Messieurs les prêcheurs, Messieurs les maîtres coraniques, Messieurs les Imams et autres exégètes du Livre Saint, s’il est vrai que vous êtes mus UNIQUEMENT que par la propagation réussie de l’Islam dans ce pays, alors vraiment , il est temps de vous faire violence et d’arrêter vos guerres picrocholines de préséance et d’ego mal placé car SEUL DIEU EST GRAND ET DIGNE DE LOUANGE … Tout le Reste est FUTILE….



Vos divergences criardes sur des aspects et pratiques de la Religion, au nom uniquement de chapelles en mal d’ouailles et dont chacune excipe de voir le soleil à sa porte, font trop de mal au développement harmonieux de la culture islamique dans notre pays.



Quand on laisse prospérer la «folklorisation» à outrance de la Religion avec des chants, de la musique et même de la danse, sans réaction VIGOUREUSE, et que l’on pinaille sur des « détails » sans véritable importance sur la Religion, on porte une énorme RESPONSABILITE dans la dégradation des moeurs dans ce pays et dans la perte de vitesse et de vitalité de la Religion au Sénégal.



L’ISLAM a cinq piliers que sont la SHAHADA ; LES 5 PRIERES, LA ZAKATT , LE JEUNE DU RAMADAN, ET LE PELERINAGE si possible . En quoi, ça nous avance d’entretenir des pancraces sans fin sur des considérations puériles du genre : « il faut plier les bras » « il faut porter la barbe » « il faut arrêter le muezzin » et tant d’autres, élevées par certains au rang de dogmes, au point de les voir considérer les autres, au mieux comme des mauvais musulmans et au pire, comme des mécréants ? TERRIBLE !!!



Pourquoi, vouloir se différencier des autres au motif qu’ils ne sont pas comme « nous » ? Non . Depuis quand, d’ailleurs, un musulman vrai veut-il se différencier d’un autre musulman ?



Au point de refuser de célébrer la fête avec le plus grand nombre ?



La qualité de MUSULMAN est donnée par DIEU et UNIQUEMENT par LUI, le TRES HAUT . Quiconque s’aventure à juger son prochain sur sa pratique religieuse, commet sans nul doute un véritable péché. Gardons-nous de croire que nous sommes meilleurs que notre prochain. L’attitude de mépris à peine dissimulée qui suinte dans les attitudes de certains à l’égard de leurs coreligionnaires, est un terreau pour la haine entre frères. CHEYTANE veille et y travaille…



La stigmatisation n’a pas sa place dans l’Islam. Le problème des musulmans est toujours et encore, l’acceptation de l’autre dans la pratique de Sa FOI et surtout, le manque d’HUMILITE.

Ah !!! Le Saint Coran, Un Livre à Mille lectures, avec un million de commentaires et cent millions d’interprétations…. SEUL DIEU SAIT OU SE TROUVE LA VERITE VRAIE.



Alors….Que chacun suive sa foi dans sa voie et DIEU reconnaîtra les siens…



Soyons tolérants à l’égard de notre frère et acceptons de prier ENSEMBLE pour faire PLAISIR à DIEU qui n’aime pas la division…et nos vœux, tous nos vœux seront EXAUCES .INCHA ALLAH….



BAAL LENE MA AKH. BAAL NA LEENE. YALA NA GNOU YALA BOOLE BAAL…DEWENETTI



Que DIEU nous éclaire et garde le SENEGAL.



Guimba KONATE

DAKAR

guimba.konate@gmail.com