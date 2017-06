Deux machines de radiothérapie à Dakar en fin juin, une mission d’inspection dépêchée en Belgique et en Autriche

Une mission d’inspection sera ces 5 au 10 juin 2017 respectivement en Belgique et en Autriche pour vérifier les derniers réglages des deux machines de radiothérapie commandées par l’Etat du Sénégal qui vont débarquer en fin juin.



Cette mission d’inspection qui sera composé du service de radiothérapie et de la direction de maintenance et des équipements de l’hôpital se rendra à Vienne (Autriche) et à Anvers (Belgique) le 5 juin prochain.



Il sera question de prendre le pouls de l’état des équipements de ces deux machines de radiothérapie commandées avant l’embarquement à Dakar en fin juin, pour une prise en charge correcte des malades de cancer.



Au Sénégal, la seule machine de radiothérapie du pays était tombée en panne ces derniers mois, suite à différents problèmes techniques récurrents. La panne de cette machine, à la technologie dépassée, donnée par la France au Sénégal en 1989, avait poussé les autorités sénégalaises à dépêcher les malades du cancer faire leur chimiothérapie au Maroc.



Massène DIOP Leral.net

