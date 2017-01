Deux maires de Macky Sall se partagent ce forage : attention, les « diassy » ne sont pas loin Le maire de Fanaye et celui de Téssékéré s’entre-tuent pour occuper le village de Ganarél qui polarise 13 villages et 8 hameaux. Par presse interposée, ils se crêpent le chignon sous le regard des autorités gouvernementales.



Rédigé par leral.net le Lundi 2 Janvier 2017 à 21:27 | | 0 commentaire(s)|

Les maires de Fanaye Aliou Gaye et de Téssékéré Bathie Galél Ba, Samba Bâ à l’état civil se regardent en chiens de faïence, depuis quelque temps. A l’origine, l’occupation du village de Ganarél situé entre les deux communes.



Pour s’insurger contre la visite du maire de Téssékéré accompagné par le commandant de la Brigade de gendarmerie de Yang Yang pour des mesures sécuritaires, le maire de Fanaye a fait une sortie pour dénoncer l’attitude du maire de Téssékéré Samba Ba qui, selon lui, a fait une descente pour brader les terres.



Mais la réponse du maire de Téssékéré Samba Ba ne s’est pas fait attendre. «En réalité, Aliou Gaye a voulu récupérer le village de Ganarél, qui fait partie du territoire communal de Téssékéré. Le Programme d’urgence de développement communautaire (Pudc) est en train de construire un forage dans cette localité », enrage-t-il.



Samba Bâ d’embrayer en ces termes : « il a berné les populations en leur faisant croire que c’est lui qui a financé l’ouvrage, alors qu’en réalité, la construction de ce forage entre dans le cadre des réalisations du Pudc dans beaucoup de localités du pays », a déclaré S.Ba.



Flanqué de ses conseillers, Samba Bâ, au détour d’un point de presse, a battu en brèche ce qu’il qualifie d’allégations de l’édile de Fanaye qu’il a taxé de tous les pêchers d’Israël. Pour sauver les meubles dans cette zone sylvopastorale, le maire de Téssékéré interpelle les autorités étatiques, afin de trancher dans le vif cette brouille.



Laquelle, si l’on n’y prend garde, pourrait un jour déboucher sur une violence inouïe aux conséquences incalculables. D’autant que, dans le Djolof, le port d’arme blanche, notamment le « diassy » (coupe-coupe) est la chose la mieux partagée. Son usage, n’en parlons pas ! C’est comme boire de l’eau. Alors, attention !!!!



Mamadou Ndiaye(Linguère) ACTUSEN.com

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook