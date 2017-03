Deux semaines à "Dakar Tv International", Amina Poté retourne à la Tfm

Qui l'eût cru? Il y a quelques jours pour ne pas dire deux semaines, Amina Poté conviait les journalistes à une conférence pour annoncer le lancement d'une chaîne de télé, "Dakar tV International" et sa nomination au poste de Directrice générale.



La voilà qui retourne à la Tfm. Comment ça? Selon les informations livrées par L'Observateur, Poté est retourné au bercail après avoir été travaillée au corps par Youssou Ndour.



Dans une entrevue au cours de la semaine, le Président du Conseil d'administration de Gfm faisait savoir qu'il souhaitait son retour dans la famille de Gfm. " La télé a besoin de toi, tu fais partie du patrimoine de la Tfm. Si un autre média veut collaborer avec toi, il doit prendre en compte, de fait, cet aspect", lui-a-t-il lancé.



Une chanson du roi "mbalax" à laquelle l'animatrice n'a pu résister. "Quoi qu'il puisse arriver, la Tfm fera toujours partie de moi. Je ne peux pas l'effacer. C'est cette télé qui m'a lancée, fabriquée de toutes pièces et fait connaitre au public. Je ne peux pas, en un laps de temps, effacer tout ce que j'y ai vécu.



J'avais une fois dit, lors d'une interview, que je suis mariée à la Tfm. Ces propos n'étaient pas vains et se confirment une fois de plus. Le groupe a fait appel à moi et je l'accepte avec un grand plaisir et de la fierté. Je ne suis pas la seule animatrice dans ce pays, ni la plus talentueuse, j'ai juste un don que le Bon Dieu m'a donné. Les responsables de Tfm ont senti qu'ils ne pouvaient pas faire sans moi et m'ont priée de rebrousser chemin", a-t-elle détaillé pour justifier son retour.