Deuxième édition des Jours de banque: L'entrepreneur Kabirou MBODJE prône la mutualisation des banques et l'externalisation des services financiers Le PDG du Groupe Wari animait un panel hier jeudi à l'hôtel King Fadh Palace dans le cadre des journées dédiées à l'activité de l'écosystème bancaire au Sénégal et ses enjeux du futur.

Intervenant, hier, lors d’un panel sur banques et technologies, à l’occasion de la seconde édition des « Jours de banque », dont le thème portait sur "La banque de demain", Kabirou Mbodj a axé ses propos sur la mutualisation et l’externalisation des services financiers.

Enjeu d’une maîtrise de l’information économique

Selon le Président directeur-général du Groupe Wari, les banques et établissements financiers se doivent de « maîtriser l’information économique pour pouvoir modéliser une offre adaptée à leurs clients ». Pour Kabirou Mbodje, cette étape doit être la première que ces derniers doivent d’abord franchir. C’est qu’en effet, a-t-il dit, lors du panel, « la demande en services financiers innovants et numériques est bien réelle, car identifiée ».



M. Mbodj sait de quoi il parle, puisqu’il vient d’acquérir il y a peu, la Société interafricaine de banques (SIAB), basée au Togo (ex-BALTEX, filiale de la holding libyenne Libyan Foreign Bank ).

Impératif de mutualiser les établissements financiers

A ce titre, il appelle les banques et établissements financiers à se mutualiser afin de ne pas créer une situation de dispersion et de chevauchement. Ce qui nuirait à leur développement, rassure t-il.



S’agissant de l’externalisation de services, le patron du Groupe Wari, en appelle à une dématérialisation. Une idée novatrice dans un contexte de très faible bancarisation et de hausse de la pénétration de la téléphonie mobile. « Avec l’appui des technologies digitales, l’inclusion financière cessera d’être un slogan pour devenir une réalité . Au grand bonheur des population rurales et urbaines, sans exclusive », a prôné le golden boy de 53 ans.

