Deuxième édition du "Dakar Digital Show", mardi

Dakar, 20 oct (APS) - Le ministre de la Communication, des Télécommunications, des Postes et de l’Economie numérique, Abdoulaye Baldé préside mardi à partir de 9h à la Place du Souvenir africain, le lancement de la 2ème édition du "Dakar Digital Show", annonce un communiqué reçu à l’APS.



Axé cette année sur le thème : "Des innovations de rupture", +Dakar Digital Show+ répond à un souci de la Sonatel de "trouver des solutions innovantes à mettre au service des entreprises et des populations", renseigne la source.



Elle ajoute que "Dakar Digital Show" qui est "le premier salon international sur le digital et les contenus en Afrique de l’ouest" avait enregistré, lors de sa précédente édition, 800 visiteurs, 17 partenaires et 6 live talks.



Quatre ateliers avaient alors été organisés en simultané, un Hackathon et 5 projets de production sélectionnés pour un financement, lit-on dans le texte.



A cette présente édition qui s’achève mercredi, la Sonatel a retenu des thématiques qui ont trait au E-commerce/M-commerce, Internet des Objets (IoT), Fintechs, Digital workspace, Streaming des contenus, Réalité Virtuelle/Réalité augmentée (VR/AR), Gaming&E-sport.

