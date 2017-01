Deuxième plan d’actions prioritaires du Pse : Le Club Sénégal émergent appelé à jouer un rôle actif dans l’élaboration

Le chef de l’Etat Macky Sall, qui recevait, hier en audience, les membres du Club Sénégal émergent (Cse), les a appelés à jouer un rôle actif dans l’élaboration du 2ème Plan d’actions prioritaires (2019-2023) du Pse en cours. Nouvellement mis en place, le Club Sénégal émergent est composé de membres issus de la haute administration publique, du secteur privé, de la société civile et des organisations de base.



Présidé par l'économiste Youssou Diallo, Pca de la Sonaos, le Cse se définit comme un creuset de réflexion et d'idées pour accompagner le Pse, à l'image du fameux Club Nation et Développement créé dans les années 70 par le Président Léopold Sédar Senghor.



Le chef de l’Etat Macky Sall a d’abord salué la mise en place de ce cadre qu’il a qualifié « de laboratoire dynamique d’idées». Dans un contexte marqué par l’émergence de nouveaux défis (flux migratoires, changement climatique, terrorisme, etc.), qui menacent les Etats, la mise en place de « coalitions citoyennes autour des enjeux de développement » est une urgence à ses yeux. « Le débat ne doit pas être capté par la politique, il doit être économique, social, culturel, etc. J’invite donc le Cse a œuvrer dans ce sens en se posant comme un espace de dialogue ouvert à tous », a-t-il dit.



En prenant l’engagement de l’accompagner dans la réalisation de son projet de société, le Club Sénégal émergent « prend date avec l’histoire », a ajouté le chef de l’Etat. « Vous êtes désormais les ambassadeurs du Pse. Allez à la rencontre des populations, discutez avec elles avec pédagogie et dans nos langues nationales sur ce référentiel unique de nos politiques publiques », a renchérit Macky Sall. Il a invité le Club à poser les vrais débats, à les assumer et à ne pas tomber dans le piège des « débats stériles ».



Le premier Plan d’actions prioritaires (Pap) (2014-2018) du Pse arrivant bientôt à son terme, le chef de l’Etat a annoncé que le second Pap qui s’étirera de 2019 à 2023 est en cours de formulation. Il a ainsi appelé le Club Sénégal émergent à jouer un rôle actif dans ce processus.



En effet, le Pap opérationnalise le Plan Sénégal émergent à travers la mise en cohérence des axes stratégiques, objectifs sectoriels et lignes d’actions, avec les projets et programmes de développement dans un cadre budgétaire et sur une période bien déterminée. Cela étant, le président de la République est revenu sur les « actions d’envergure » que son gouvernement est en train de mettre en oeuvre dans tous les domaines (agriculture, infrastructures routières, ferroviaires, éducation, santé, le Pudc, le Puma).



Lesoleil.sn