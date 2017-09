Développement de l'artisanat à Mékhé: Polémique autour de 50 millions de Fcfa

Le Mouvement d'alerte et de veille sur les intérêts de Ngaye-Mékhé (MAVI), s'est retrouvé ce week-end pour faire le point sur la mise en oeuvre des projets annoncés par le Chef de l'Etat Macky Sall, lors de la célébration de la journée nationale de l'Artisanat, le 22 décembre 2016, à Mékhé.



Les mesures phares annoncées par le chef de l'Etat tournaient autour de la dotation en équipements pour un financement de 50 millions par le Conseil Sénégalais des Chargeurs (COSEC) au profit de l'Union des Artisans de Mékhé et Environs (UAME), notamment pour les acteurs de la filière cuir, l'accompagnement des artisans de Mékhé pour des machines-outils additionnelles pour au moins 150 millions et la construction du Site d'Exposition et de Commercialisation Artisanales (SECA), qui coûterait 350 millions Fcfa.



Pour le premier projet, Oumar Ben Khatab Guèye du MAVI affirme qu'il est financé par le COSEC, mais porté par le Conseil départemental de Tivaoune et mis en oeuvre par la Chambre des métiers de Thiès. A ce jour d'ailleurs, dit-il, le Conseil départemental détient encore un reliquat de 5 millions parce qu'en réalité, seuls 45 millions ont été utilisés pour l'achat de ces équipements .



A l'en croire, dans la mise en oeuvre de ces projets, il y a eu des manquements qui à la limite, peuvent être considérés comme des malversations. En ce qui concerne le projet de 150 millions pour des équipements additionnels aux artisans de Mékhé dit-il, le ministère de tutelle a mis ces fonds à la disposition exclusive des acteurs. Quant aux manquements, le MAVI souligne le fait que le ministère et la Chambre des Métiers n'aient pas établi un état des lieux pour se rendre compte de l'existant, avant d'acheter ces machines.



Interpellé sur les récriminations du Mouvement d'alerte et de veille sur les intérêts de Ngaye Mékhé (MAVI), Amadou Moctar Sèye, président de la Chambre des métiers de Thiès a affirmé que tout a été fait dans les règles de l'art, en ce qui concerne le projet des 50 millions du COSEC, déroulé par la chambre.



Selon lui, le Président de l'Union des artisans de Mékhé et environs (UAME) est bel et bien informé de tout ce qui s'est passé et c'est ensemble, que la réception du matériel a été faite. "Quand ils ont réclamé une meilleure implication, une réunion a même été tenue avec procès-verbal à l'appui.



En ce qui concerne les 5 millions qui sont dans les caisses du Conseil départemental, le président Sèye révèle que les artisans ont émis le vœu pour l'achat de matières premières, mais puisqu'il s'agit de l'argent venant du Trésor public, il y a une procédure à respecter qu'ils ne peuvent pas jusqu'à présent, satisfaire."





