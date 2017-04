Développement durable: Abdoulaye Baldé annonce la création d’une Police de l’Environnement

Parrain du 57e anniversaire de la Fête de l’Indépendance, le ministère de l’Environnement et du Développement Durable, Abdoulaye Bibi Baldé, a annoncé ce mardi, la création d’une Police de l’Environnement.



Selon le ministre, "cette Police qui est dans le dispositif institutionnel du ministère, aura une double mission : la sensibilisation et la communication des populations pour un changement de comportement et la coercition pour le respect strict du Code de l’Environnement, Forestier et des Mines. Elle fera également fera face à tous les pollueurs pour les villes et campagnes résilientes".



Ainsi, cette entité sera la bienvenue dans un contexte de dégradation accélérée de notre cadre de vie due à l’action de l’Homme et, c’est vers l’homme qu’Abdoulaye Baldé a décidé d’agir.



"Les forces de l’ordre et de sécurité auront l’occasion à travers cette nouvelle entité, de montrer leur engagement envers la Nation", dit-il.



