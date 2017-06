Développement et compétitivé : 58,9 milliards FCfa injectés dans les activités portuaires entre 2012 et 2016

58, 968 milliards de francs, c’est la somme dépensée entre 2012 et 2016 pour inscrire le Port Autonome de Dakar dans un nouveau cycle de développement et de compétitivité. Entre 2012 et 2016, un montant de 58,968milliardsde francs Cfa a été injecté pour la réalisation des activités portuaires. Ce, en vue d’inscrire le Port Autonome de Dakar dans un nouveau cycle de développement et de compétitivité.



Selon le rapport, ces investissements ont concerné la mise en œuvre de la politique de spécialisation des installations portuaires et de management intégré de la sûreté, de la sécurité et de la qualité. Entre autres importantes réalisations enregistrées dans ce cadre, il convient de relever l’aménagement et l’équipement des terminaux roulier et vraquier, ainsi que du wharf pétrolier dans sa première phase.



Il s’y ajoute la mise en place du Centre Opérationnel Polyvalent pour assurer la gestion de la sécurité et de la sûreté portuaire pour faire de Dakar le premier port certifié ISO28000 en Afrique au Sud du Sahara. Il y a également l’acquisition divers équipements et moyens de sécurité.



« Cette dynamique de renforcement et de modernisation des infrastructures se poursuit avec en perspective la poursuite de la politique de gestion durable des ressources halieutiques avec la conception et la mise en œuvre des plans d’aménagement des pêches et la généralisation de la cogestion», lit-on dans le rapport.



Aliou Diouf (Libération)

