Diafra Sakho de West Ham forfait pour la CAN 2017

Rédigé par leral.net le Jeudi 22 Décembre 2016

L'international sénégalais de West Ham Diafra Sakho, régulièrement blessé depuis le début de la saison, a subi une opération au dos qui le privera de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2017) qui débute dans trois semaines au Gabon, a déclaré jeudi son entraîneur Slaven Bilic. « Il a subi une opération du dos et sera absent six à huit semaines. Bien sûr, cela le privera de la Coupe d'Afrique des Nations », a expliqué le technicien des Hammers, déjà privé de l'ancien buteur du FC Metz pendant la majeure partie de la saison.



L'attaquant sénégalais de 26 ans, qui n'a fait que deux apparitions cette saison en Premier League, ne rejoindra donc pas les Lions pour la CAN-2017 au Gabon (du 14 janvier au 5 février). Pensionnaire du groupe B, le Sénégal affrontera la Tunisie (le 15 janvier), le Zimbabwe (le 19) et l'Algérie (le 23).



AFP

