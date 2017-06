Diagna Ndiaye, Racine Sy, Baïdy Agne, Moustapha Ndiaye: ces Sénégalais incontournables ans le milieu des affaires

Ce Sénégalais, banquier reconnu au plan international, est membre du Comité international olympique (Cio). Il est l’une des personnalités les plus influentes dans les milieux d’affaires. Ministre conseiller de Macky Sall, il est régulièrement reçu au Palais par le Président de la République. Il dispose d’un solide carnet d’adresses et compte des relations solides dans tous les milieux à Dakar.Il est l’ami de beaucoup de patrons de presse et, est proche des présidents des organisations patronales. Il compte également beaucoup d’amis chez les responsables politiques. Sa proximité avec Jean Claude Mimran est un secret de polichinelle et ses séjours à Dakar, entre deux avions, sont ponctués par des rendez-vous de travail avec son cercle.Le président des Notaires, vice-président du Conseil économique et social, est l’une des personnalités les plus respectées à Dakar. Très sociable, il compte également beaucoup de relations dans la capitale. Ami du Président de la République, dont il est le notaire, Me Moustapha Ndiaye est le confident de Yérim Sow ou de l’ancien patron de Sonatel, Cheikh Tidiane Mbaye. Homme discret, mais très connu, son cabinet est fréquenté par les plusgrands hommes d’affaires du Sénégal.C’est sans doute l’un des présidents d’organisations patronales les plus respectés. Cet homme bien connu de l’espace médiatique, est régulièrement invité lors des voyages officiels du Chef de l’Etat. Discret mais célèbre, il dispose d’un vaste réseau relationnel chez les hommes d’affaires et les politiques.Ce personnage qui essaie de se faire discret reste un homme influent. Bien connu dans les milieux d’affaires, il compte toujours dans les derniers cercles des deux derniers régimes. Proche de Farba Ngom, Racine Sy, s’est lancé en politique avec beaucoup d’ambition. Dans son Podor natal, il jouit d’une très grande popularité.