Diakhao: les jeunes affichent leur colère contre Bby

Chers jeunes de la commune de Diakhao



D'ici peu, une équipe gauche ( maladroite) viendra à votre rencontre vous demander de voter pour la liste BBY.



Saisissez ce moment solennel pour lui demander pour leur mandat de 5 ans qui vient de prendre fin, qu'est-ce que le député du département par ailleurs, maire de Diakhao, a fait pour cette jeunesse ?



Ensuite demandez lui pourquoi la coupe du maire n'a pas été organisée cette année et où est-ce qu'il (le maire) a viré l'argent destiné à cette jeunesse ?



Demandez lui aussi pourquoi depuis 5 longues années, le député n'a accepté aucune des demandes des centaines d’étudiants ( 0 francs encaissé de la mairie ni du député du département depuis qu'il est à la tête de cette institution), issus du département.



Demandez lui aussi durant ces 5 longues années, combien d'emplois ont été crées pour cette jeunesse? Combien de jeunes ont été formés? Et combien ils ont financé ? ( la réponse: nada).



Demandez aussi aux membres de cette équipe incompétente et nulle sur toute la ligne et à sa tête monsieur le maire, depuis qu'elle dirige cette mairie, pourquoi ils peinent à nous gérer l’éclairage public de Diakhao?



Bien que conscients de l'insatisfaction de la population, les membres de cette équipe véhiculent des messages comme quoi: ces élections n'ont rien a voir avec les locales et ils demandent de voter pour la liste BBY et aux locales, la population sera libre de faire son choix, je vous dis ce n'est que bluff car celui qui ne peut pas le moins ne pourra jamais le plus, autrement dit, celui qui est incapable de gérer une commune, ne saurait prendre en main les destinés d'un département.



Chers jeunes de la commune de Diakhao, regardez bien ces gens aux esprits tordus qui rôdent autour du députe-maire qui viendront vous parler. Sont-ils réellement des modèles pour vous de par leur histoire et leurs pratiques de bas étage dans la localité, connues de tous, sont -ils plus valeureux que vous ? Sont-ils mieux avertis que vous dans tous les domaines de la vie? Devraient -ils et pourraient ils décider à votre place ? ( La réponse est bien sûr NON).



Le 30 juillet 2017 est une date importante pour vous, car demain se conjugue aujourd'hui.votre choix sera déterminant pour l'avenir de notre communauté .



Jouons cartes sur table,prenons notre courage à deux mains, regardons-nous les yeux dans les yeux, retirons nos cartes et votons contre BBY pour préserver les intérêts de notre localité et envisager l'avenir avec sérénité.



Abdou MBAYE