Dialogue National: L'opposition rejette en bloc la main tendue de Macky Sall...

L'opposition a rejeté en bloc la main tendue du président Macky Sall au dialogue. En effet, lors de sa visite avant-hier, à Tivaouane, le chef de l'Etat s'est dit disposer à discuter avec les opposants à son régime autour d'une même table. "Mes portes sont ouvertes et j'ai instauré un cadre de dialogue et de concertation. Tous ceux qui ont des griefs ou des suggestions à faire pour le développement du Sénégal, verront mes portes grandement ouvertes", a-t-il dit.



A Rewmi, au Pds, à Bokk Giss et au Grand Parti, on perçoit une ruse. "Le problème du Président Macky Sall avec le dialogue, c'est la sincérité parce qu'on a eu un dialogue avec lui sur le processus en décembre 2016 sur un certain nombre de points qui avaient fait l'objet d'un consensus et il a eu, de manière unilatérale, à revenir sur cela", accuse Déthié Fall, vice-président du Rewmi. Un avis partagé par le Parti démocratique sénégalais. Son porte-parole, Babacar Gaye, va plus loin et dénonce la démarche du Chef de l'Etat. "Un président de la République ne doit pas dire à son opposition qu'il a ses portes ouvertes pour discuter avec elle. Il a l'obligation morale de proposer à l'opposition une manière démocratique de gérer les grandes questions de la Nation...", souligne-t-il.



"Au niveau du Grand Parti, nous n'accordons aucune confiance à Macky Sall, signale Mamadou Goumbala. Il est toujours en train de ruser. Mais il sait ce qu'il doit faire pour organiser les élections démocratiques et transparentes".



A Bokk Gis Gis, on pose aussi, le problème de la sincérité. On y croit pas d'ailleurs. Par contre, du côté des alliés, on salue cet appel au dialogue. C'est le cas à la ligue Démocratique (Ld) et au Parti socialiste qui invitent l'opposition à se saisir de l'occasion pour trouver des solutions aux différents points de désaccord avec le pouvoir.