Dialogue politique : Aly Ngouille Ndiaye taclé sévèrement par les non-alignés et les indépendants La tension a monté entre le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye et les partis indépendants lors du dialogue politique initié par le Président de la République, ce mardi 22 novembre 2017. Leur colère a été incitée suite à la demande du ministre de l’Intérieur aux partis politiques de se regrouper par affinité en trois pôles de 15 représentants alors qu’ils réclament un quatrième pôle.

Rédigé par leral.net le Mardi 21 Novembre 2017 à 17:50

Difficile de les maîtriser alors que le ministre n’a pas encore fini son discours. Les partis indépendants et les non-alignés se sont sentis visés dans leur dignité quand le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye veut les classer dans le même pôle.



« Nous allons demander aux partis politiques de se regrouper par affinité c’est-à-dire par pôle. Il y aura un pôle d’opposition, un pôle des non-alignés et un pôle pour les partis au pouvoir et chaque pôle sera composé de 15 représentants ", a indiqué le ministre de l'Intérieur lors de sa prise de parole.



Pour les non-alignés et les indépendants, ceci relève d’un manque de considération à leur endroit. A cet effet, ils réclament 4 pôles, c’est à dire la mouvance présidentielle, l’opposition, les non-alignés et les indépendants. Une requête d'Aly Ngouille Ndiaye qui a fait entrer quelques partisans dans une colère noire. Ces derniers exigent la mise en place d’un pôle pour les indépendants. Ce qui a fait beaucoup de bruit lors du dialogue tenu ce mardi entre le ministre de l’Intérieur et les partis politiques en vue de l’élection présidentielle 2019.



Très calme, le ministre campe sur sa position. « Vous ne pouvez pas me perturber », annonce le ministre qui fixe les prochaines discussions le vendredi 26 novembre.



L’absence de l’opposition la plus représentative a été notée et selon le ministre," le fait qu’elle ne participe pas à ce dialogue veut pas dire que nous leur fermons nos portes".



A l’occasion de cette rencontre, trois questions ont été soulevées par les 69 intervenants qui ont eu à prendre la parole devant le ministre Aly Ngouille Ndiaye, à savoir les questions de la distribution des cartes d’identité, de l’audit du fichier électoral et d'un ministre de l’Intérieur indépendant.



Toutes les questions ont trouvé réponse sauf celle qui évoque un ministre de l’Intérieur neutre et indépendant. Le ministre Aly Ngouille Ndiaye a fait savoir que pour cette préoccupation, il a pris note. « C’est le Président Macky Sall qui m’a nommé à ce poste et je lui rendrai compte », a renseigné le premier policier. Selon toujours lui, « qu’on nous juge par nos actes et c’est le plus important ».











