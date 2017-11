Dialogue politique : En rangs serrés, 14 partis politiques boudent la rencontre avec Aly Ngouille Ndiaye Dans une déclaration commune, 14 partis et organisations ont informé qu’ils ne seront pas de la rencontre ce mardi avec le ministre de l’Intérieur.

Rédigé par leral.net le Lundi 20 Novembre 2017 à 22:55 | | 0 commentaire(s)|





Dans le document, les organisations signataires lancent un appel à toutes les forces politiques et sociales convaincues que le processus électoral au Sénégal, doit être revu de façon complète pour lui permettre de recouvrer sa fiabilité en termes de transparence, de sincérité et de liberté.



« Les signataires de la présente déclaration, tout en décidant de ne pas prendre part à la réunion convoquée par le ministre de l’Intérieur le 21 novembre 2017, estiment cependant que la présence ou non à ladite rencontre, ne constitue pas en soi une ligne de fracture au sein de ceux et celles qui considèrent, comme nous, que les élections législatives de juillet 2017, véritable mascarade électorale, n’ont été ni transparentes, ni sincères, ni libres. Le front électoral à construire à l’échelle de tout le pays et de la diaspora aura pour seul et unique objectif, de s’assurer que, dans notre pays, désormais, la volonté populaire s’exprimera librement et sans entraves d’aucune sorte », note la source.



Le texte poursuit que « l’unité qui devra être ainsi scellée sans délai, s’adossera sur une plate-forme d’exigences très précises, permettant d’atteindre notre objectif. Nous porterons cette plate-forme à l’attention de notre peuple afin que tout un chacun soit en mesure d’apprécier, avec objectivité, la sincérité de chaque acteur du jeu politique ».





Le texte a été signé lundi au cours d’une rencontre chez Abdoulaye Wade par :

ACT And Jëf-PADS Bokk Guis Guiss FRONT NATIONAL MCR MPS-SELLAL PASTEF PDS PRDS RND TAXAW TEMM TEKKI ULP YOONU ASKAN WI





Leral.net

« L’expérience des élections législatives du 30 juillet 2017 au Sénégal, douloureuse à tous égards, assigne à l’opposition démocratique la responsabilité de poursuivre et d’intensifier le combat pour la restauration de la fiabilité du processus électoral tout entier. Les dégâts politiques découlant de ce scrutin, sont en effet d'une gravité sans précédent puisqu'ils ont produit une rupture de confiance profonde », ont-ils motivé.Dans le document, les organisations signataires lancent un appel à toutes les forces politiques et sociales convaincues que le processus électoral au Sénégal, doit être revu de façon complète pour lui permettre de recouvrer sa fiabilité en termes de transparence, de sincérité et de liberté.« Les signataires de la présente déclaration, tout en décidant de ne pas prendre part à la réunion convoquée par le ministre de l’Intérieur le 21 novembre 2017, estiment cependant que la présence ou non à ladite rencontre, ne constitue pas en soi une ligne de fracture au sein de ceux et celles qui considèrent, comme nous, que les élections législatives de juillet 2017, véritable mascarade électorale, n’ont été ni transparentes, ni sincères, ni libres. Le front électoral à construire à l’échelle de tout le pays et de la diaspora aura pour seul et unique objectif, de s’assurer que, dans notre pays, désormais, la volonté populaire s’exprimera librement et sans entraves d’aucune sorte », note la source.Le texte poursuit que « l’unité qui devra être ainsi scellée sans délai, s’adossera sur une plate-forme d’exigences très précises, permettant d’atteindre notre objectif. Nous porterons cette plate-forme à l’attention de notre peuple afin que tout un chacun soit en mesure d’apprécier, avec objectivité, la sincérité de chaque acteur du jeu politique ».Le texte a été signé lundi au cours d’une rencontre chez Abdoulaye Wade par :

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook