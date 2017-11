Dialogue politique : L'UNP «suspend» sa participation et disqualifie Aly Ngouille Ndiaye

L'Union nationale patriotique (Unp) a annoncé avoir suspendu sa participation au dialogue entre le pouvoir et l’opposition sur le processus électoral. Ayant pris part à la rencontre, la formation politique dirigée par Moctar Sourang dit avoir constaté que l’initiateur, le Ministre Aly Ngouille Ndiaye a comme feuille de route de « rééditer le coup des législatives passées ».



« Au lieu de créer un groupe de travail chargé d'auditer maintenant le fichier issu de la refonte et de corriger les graves manquements constatés, le Ministre de l'Intérieur décide d'initier des concertations en vue d'un bilan exhaustif de la refonte partielle des listes électorales. Une bonne manière de gagner du temps à un an de l'élection présidentielle et légitimer une gestion solitaire des opérations électorales à venir, face à l'urgence ainsi créée ", fait-elle observer dans un communiqué.



Dans le même document, l’Unp prévient qu’elle «ne saurait cautionner une telle démarche et exige du président de la République, la nomination d'une personnalité neutre et indépendante à la tête du ministère en charge des élections ».

