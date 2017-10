Dialogue politique : La leçon de l’AFP à la classe politique En réunion de Secrétariat politique exécutif (Spe), l’Alliance des forces de progrès a encouragé la classe politique « à se départir des préjugés intolérants et à tout mettre en œuvre pour que le dialogue, consubstantiel à notre culture et à l’histoire politique de notre pays, puisse se nouer afin de favoriser l’installation d’un climat apaisé durable ».

Moustapha Niasse et ses camarades notent que ce dialogue est « d’autant plus nécessaire que le profil du Sénégal, dans la perspective de la construction de l’économie pétrolière et gazière, est appelé à évoluer avec la complexité des menaces liées à la sécurité ».



Le Parti de Moustapha Niasse indique que l’identification « sera facilitée par modernisation des partis et des pratiques politiques dans l’esprit du référendum adopté par le peuple le 20 mars 2017 ». A cet égard, poursuit le texte, « le financement des partis politiques sur des critères à discuter, est souhaitable ».



Par ailleurs, le Parti a salué la place « particulière » réservée aux programmes sociaux, avec un montant total de 426 milliards de FCFA.





