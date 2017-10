Dialogue politique : Le Gouvernement prêt à lâcher du lest pour amadouer l’opposition Le gouvernement est vraiment prêt pour le dialogue, quitte à même faire des concessions pour amener l’opposition à de meilleurs sentiments. La coalition Mankoo Wattu Senegaal a fait une sortie hier, soutenant qu’elle ne participerait pas à ce dialogue.

« Nous devons voir aujourd’hui quels sont les écueils qui font qu’il y a des réticences, des difficultés. De toute façon, nous n’étions pas en guerre. C’était des élections tout simplement. Il y a, peut-être, des choses qu’on nous reproche », a souligné le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique en charge des élections. Dans une dynamique de dialogue où toutes les parties prenantes devraient être présentes, il fait remarquer : « on va vers d’autres élections, il va falloir qu’on travaille ensemble pour lever toutes les équivoques ». « Notre rôle, c’est d’amener les gens autour de la table des négociations. Peut-être que, si nous prenons en compte leurs préoccupations, ils reviendront autour de la table pour qu’on puisse avancer», croit savoir le maire de Linguère.

