Dialogue politique : Le khalife général des Mourides, Cheikh Sidy Mokhtar invité à "réconcilier" le Président Macky Sall et Me Abdoulaye Wade Serigne Abdou Lahad Mbacké Ndoulo tient à la réconciliation entre le Président Macky Sall et son prédécesseur Abdoulaye Wade. Dans le cadre du dialogue politique, il demande l’intervention du Khalife général des Mourides pour y arriver.

« Je suis convaincu qu’il n’y a pas péril en la demeure dans le malentendu qui existe entre les deux hommes. Au-delà de leur divergence, Me Wade et celui qui peut être considéré comme son fils ont cheminé ensemble durant les meilleurs moments du régime libéral, c’est la raison pour laquelle je sollicite l’intervention des guides religieux, comme le Khalife sénégal des Mourides, Cheikh Sidy Mokhtar pour que le "père et le fils" se réconcilient à jamais car, cela pourrait créer l’apaisement dans le climat politique », croit le leader du mouvement And Falat Macky.



Toujours dans la recherche de voie pour une trouvaille entre les deux homme, Serigne Abdou Lahad Mabacké Ndoulo exhorte le président Macky Sall à faire un geste pour Me Wade.



« Il doit donner le nom de Me Wade au premier chantier qu’il aura à inaugurer. Et ce, pour jouer les premiers rôles dans cette réconciliation », a-t-il suggéré dans les colonnes de "Libération".



Par ailleurs, le marabout politicien a relevé qu’il y a « une certaine confusion qui prévaut au sein de l’APR. car, personne ne sait qui est qui et qui fait quoi ». Pour cette raison, il demande au Président Macky Sall d’organiser son Parti, en renforçant les responsables qui travaillent pour lui s’il veut gagner Touba.







