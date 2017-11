Dialogue politique : Mamadou Lamine Diallo n’a pas reçu son carton d’invitation

Le ministre Aly Ngouille Ndiaye a pourtant indiqué le week-end dernier que tous les partis politiques ont été invités.

Les mêmes sources indiquent que le Pouvoir est très en colère contre l’économiste, notamment en raison de ses questions qu’il bombarde tous les mardis à Mahammad Boun Abdallah Dionne. On lui aurait même supplié de mettre fin à ses questions hebdomadaires. Son avant dernière sortie était une demande d’un débat entre lui et le Premier ministre ou son ministre de l’Economie et des finances.

Leral.net