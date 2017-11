Dialogue politique: Serigne Modou Kara et Ahmed Khalifa Niasse pour un pôle politique des religieux Le général de Bamba, Serigne Modou Kara venu présenter ses condoléances à Ahmed Khalifa Niasse suite au rappel à Dieu du Khalifa de Léona Niassène, El Hadj Ibrahima Niass, a fait appel à l’unité religieuse autour d’un programme pour une nouvelle République et à une vaste coalition qui regroupera son entité ainsi que celles de Serigne Moustapha Sy ibn Al Maktoum, et Ahmed Khalifa Niasse .





